بطريقة كوميدية.. هنيدي يرد على مهنئيه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: رد الفنان محمد هنيدي على مهنئيه بعيد ميلاده. وكتب هنيدي عبر حسابه على تويتر: "شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي.. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز". واحتفل الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده الـ55، أمس، إذ إنه من مواليد 1 فبراير 1965.

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