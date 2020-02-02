صاحب "خلص تارك" للرباعي.. وفاة الشاعر محمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: توفي مساء أمس الشاعر الغنائي محمد خليل بأحد المستشفيات بعد صراع مع المرض. والشاعر الراحل محمد خليل تعاون مع نخبة من نجوم الأغنيه العربية، إذ غنى من كلماته صابر الرباعي "خلص تارك"، هيفاء وهبي "بحبك موت"، لطيفة "عدى وفات"، ميادة الحناوي "أنا ليا حق عندك"، وطارق عبد الحليم "يا واد يا واد"، وغيرهم.

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