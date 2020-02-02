إلهام روحانا تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

كشفت الفنانة الفلسطينية إلهام روحانا أنها بصدد طرح أغنية جديدة باللهجة المصرية قريباً. وقالت روحانا على هامش تسجيل الأغنية المرتقبة في أحد الاستديوهات في الاردن أن العمل الجديد يحمل اسم "هي الحكاية" وستطرح في فصل الربيع القادم وستكون باللهجة المصرية. والأغنية المرتقبة من كلمات والحان الشاعرة الغنائية فاطمة دراوشة وتوزيع الموزع الموسيقي فراس عودة بالاشتراك مع نخبة من الموسيقيين الأردنيين والمصريين؛ و من المتوقع أن يتم تصوير الاغنية على طريقة الفيديو كليب بعد الاتفاق مع أحد المخرجين واختيار مواقع التصوير المناسبة.

وسبق أن طرحت الفنانة روحانا عدد من اغانيها باللهجة المصرية من قبيل أغنية "مسألة مبدأ" واغنية "اصوم ٣ تيام" من كلمات عبد المنعم طه والحان وائل عقيد وتجاوزت المليون مشاهدة على قناتها الخاصة.

ويأتي الكشف عن أغنية "هي الحكاية" بعد أيام من طرح الفنانة روحانا لأغنية "ما وعيت" وبثها على قناتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب".

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