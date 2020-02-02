هيثم سعيد يطرح أغنيته الجديدة "مسيطر"على يوتيوب

طرح الفنان هيثم سعيد ، أحدث كليباته الغنائية، بعنوان “مسيطر”، عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع “اليوتيوب”، وهي من كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع حازم السعيد. وتقول كلمات “مسيطر” : “فكر بقا ياللي مسيطر علي إحساسي و ناسيني.. وإضحك بقا ياللي مكشر زي مابلاغيك تلاغيني.. فسرلي بقا المفسر و باين علي قلبي و عيني.. متقسم للمتقسم ولا انت بتتقل يعني .. ما عرفنا ان انتا معلم ركز كده بقا و اسمعني .. قربلي تعالي خد فكره سلم بقا للي مسلم”.

وكان المطرب الشاب قد طرح، مؤخرًا، أغنية “تفتح الشباك” على طريقة الفيديو كليب، والتي تعد ثاني أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “يوم 30”، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

ومن المقرر أنه سيتم طرح باقي أغاني الألبوم على جميع منصات الموسيقى خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

هيثم سعيد يطرح أغنيته الجديدة مسيطر

محمد عباس يطرح أغنية "يتدلل" من ألبومه"شايفة أحلى" باليوتيوب