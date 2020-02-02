تعليق مثير من جاد شويري على قضية قتيل منزل نانسي عجرم

كشف الفنان اللبناني جاد شويري عن رأيه في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم التي أثارت الرأي العام العربي واللبناني على مدار الأسابيع الماضية. وقال جاد شويري: "أنا مع نانسي عجرم وأتمنى السلامة لها ولعائلتها، بالتأكيد ولكنني ضد ما تم تداوله على سوشيال ميديا بالعنصرية ضد السوريين لمجرد ان السارق يحمل سوري الجنسية". وأضاف جاد شويري: "بكفي هجوم على السوريين والسخرية منهم وتقليل شانهم فما حدث لهم ليس لهم ذنب فيه ومن الممكن ان يتعرض أي شعب لما تعرض إليه الشعب السوري".

وتابع المطرب والمخرج اللبناني: استفزتني تعليقات الجماهير والفنانين على السوريين بطريقة بشاعة، والشعب السوري ليس مخير بما يمر به".

واتهم جاد شويري الحكومة اللبنانية باختلاس وسرقة الأموال التي تقدم كـ دعم للاجئين السوريين من المجتمع الدولي.

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