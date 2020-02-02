الشركة المنتجة تستعد لطرح فيلم "توأم روحي" لحسن الرداد في عيد الحب

قررت الشركة المنتجة لفيلم “توأم روحي”، للنجم حسن الرداد، طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في عيد الحب المقبل، الموافق14 فبراير من الشهر القادم. وقرر المنتج أحمد السبكي، طرح الفيلم في هذا التوقيت تحديدا، نظرا لطبيعة الفيلم الرومانسية التي تجعل موسم عيد الحب من أفضل المواسم التي يتم عرض الفيلم خلالها، ويجري المخرج عثمان أبو لبن على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تصوير الفيلم ليكون جاهزًا للعرض في الموعد التي حددته الشركة المنتجة خلال شهر فبراير المقبل.

فيلم “توأم روحي” يقوم ببطولته عدد من النجوم الفن منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وجدير بالذكر أن السبكي طرح مؤخرا فيلم “بنات ثانوي” والذي قام ببطولته جميلة عوض، وهنادي مهني ومحمد الشرنوبي وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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