القاهرة - لايف ستايل
قررت الشركة المنتجة لفيلم “توأم روحي”، للنجم حسن الرداد، طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في عيد الحب المقبل، الموافق14 فبراير من الشهر القادم. وقرر المنتج أحمد السبكي، طرح الفيلم في هذا التوقيت تحديدا، نظرا لطبيعة الفيلم الرومانسية التي تجعل موسم عيد الحب من أفضل المواسم التي يتم عرض الفيلم خلالها، ويجري المخرج عثمان أبو لبن على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تصوير الفيلم ليكون جاهزًا للعرض في الموعد التي حددته الشركة المنتجة خلال شهر فبراير المقبل.
فيلم “توأم روحي” يقوم ببطولته عدد من النجوم الفن منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.
وجدير بالذكر أن السبكي طرح مؤخرا فيلم “بنات ثانوي” والذي قام ببطولته جميلة عوض، وهنادي مهني ومحمد الشرنوبي وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
قد يهمك أيضا:
حسن الرداد يؤكد أن رومانسية "توأم روحي" جديدة
أمينة خليل تستعد لتصوير "حظر تجوال"
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المنتجة تستعد لطرح فيلم "توأم روحي" لحسن الرداد في عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.