أحمد فهمى وروبى يبدآن تصوير فيلم "حلم سوسن" في مدينة الإنتاج

بدأ النجمان أحمد فهمي وروبي تصوير أول مشاهد فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، فى مدينة الانتاج الاعلامي وذلك بعد فترة من التحضيرات طوال الفترة الماضية، وانتظار انتهاء بطل العمل من ارتباطاته السينمائية وأيضاً المخرج الذى كان منشغلاً بفيلم ومسلسل.ووقع اختيار القائمون على الفيلم على الفنانين عمرو عبد الجليل ومحمد ثروة للمشاركة في بطولة الفيلم وجاري اختيار باقى الأبطال.

كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا، كما أنه يحمل فكرة بعيدة عن المألوف كعادة أفكار أحمد فهمى بأفلامه السابقة.

وانشغل أحمد فهمي خلال الفترة الماضية بتصوير فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز وإخراج أحمد علاء والذي تم الانتهاء من آخر مشاهده الأسبوع الماضي تمهيداً لطرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر المقبل، بينما تتعاون النجمة روبي مع شركة سينرجي فيلمز للمرة الأولى في فيلم "حلم سوسن".

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