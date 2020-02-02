أشرف عبدالباقي يعود بـ "كلها غلط" على مسرح الريحاني

يعود مجددًا فريق عمل مسرحية "كلها غلط.. جريمة في المعادي" بقيادة النجم أشرف عبدالباقي، لعرض المسرحية بعد فترة قصيرة من التوقف، نظرًا لامتحانات نصف العام الدراسي. حيث قرر عبدالباقي العودة مجددًا بفرقته للعرض على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، وذلك بداية من يوم الخميس المقبل على خشبة المسرح بشارع عماد الدين. مسرحية "كلها غلط" "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية، أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonatha sayer وHenry shields.

مسرحية كلها غلط "جريمة في المعادي"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإنتاج وورك شوب.

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