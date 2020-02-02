القاهرة - لايف ستايل
تحدثت الفنانة شيرين عن مسرحيتها الجديدة «الزهر لما يلعب»، بمشاركة الفنان سمير غانم، مشيرة إلى أنها وافقت على المسرحية لأنها لا تخص مسرحية المتزوجون على أي نحو.
وقالت شيرين: «أنا بطبعي لا أحب تكرار التجارب الناجحة، فأنا لا أعيش على أنقاض الماضي، فأنا أؤمن أن الاستثمار في الماضي أو في أي شى ناجح يعني أنني لا أزال مكاني ولم أتقدم للأفضل، فأنا أسعى لتقديم المختلف طوال الوقت».
وتابعت عن كواليس التعاون الجديد قائلة: «سمير غانم يشع طاقة إبداعية واجتماعية وكوميدية طوال الوقت، كما أن أفراد أسرته بالكامل لديها نفس الطاقة، فقد حضرت دنيا وإيمي البروفات، وكذلك صديقتي التي أحبها كثيرًا دلال عبد العزيز، وكانت الأجواء عائلية للغاية».
ويلتقى من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين في «الزهر لما يلعب»، بعد أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية «المتزوجون»، على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عامًا، وهي من إخراج طارق الإبياري.
قد يهمك أيضاً :
تفاصيل فيلم دنيا سمير غانم الجديد مع هشام جمال
كانت هذه تفاصيل خبر «شيرين» تكشف كواليس عودتها للمسرح مع سمير غانم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.