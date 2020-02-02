المنتج أحمد السبكي يعلق على تصنيف فيلم بنات ثانوي +12

كشف المنتج أحمد السبكي عن رأيه في تصنيف فيلم "بنات ثانوي" +12 ،قائلا :" إن الرقابة أرادت رفع الحرج عن نفسها، فقررت تصنيفه +12 رغم أنه لا يحتوي أي مشاهد أو أحداث تستدعي عدم العرض العام لكل الأعمار.ونفى أحمد السبكي وجود أي تشابه بين فيلم "بنات ثانوي" وفيلم "أوقات فراغ" الذي قال البعض إنه يشبه إلى حد ما هذا الفيلم الذي حقق نجاحا نقديا وجماهيريا لافتا."بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، ومى الغيطى، وهنادي مهنا، وهدى المفتي، ومايان السيد، ومحمد الشرنوبى، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.

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