زياد برجي يطرح أغنية مصورة جديدة بعنوان "أنا وياك" على يوتيوب

طرح المطرب اللبناني زياد البرجي كليبا جديدا بعنوان “أنا وياك”، وهي من ألحانه، ومن كلمات الشاعر أحمد ماضي، وتوزيع هادي شرارة بالتعاون مع ميكس آند برستس إيلي باربر. كما أنه يتعاون مع أدهم نابلسي في أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضي، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة. ويستعد زياد حاليا لطرح فيلم جديد يحمل اسم “يوم إيه يوم لأ”، وينتظر صناع الفيلم طرحه بالسينمات اللبنانية يوم 6 فبراير المقبل، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، بمشاركة عدد من نجوم لبنان.

يذكر أن آخر أعمال زياد برجي التمثيلية كانت فيلم “المهراجا” الذي لعب بطولته إلى جانب داليدا خليل ومجموعة من النجوم اللبنانيين، من بينهم جوليا قصار، وإيلي متري، وعباس جعفر، ودانا حلبي، وهو من تأليف رافي وهبي وإخراج فادي حداد.

وكان المطرب الشاب زياد برجي قد اشتهر مؤخرا بمصر من خلال أغنية “شو حلو”، والتى حققت نجاحا جماهيرىا كبيرا وتخطت نسبة مشاهدتها مئات الملايين، كما تعاون مع عدد المطربين هما جورج وسوف، ونانسي عجرم، واليسا، ومارينا الحلاني.

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