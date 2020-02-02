"الدنيا غابة" لراندا حافظ وحمودة والمدفعجية تتخطى مليون مشاهدة

تخطت أغنية "الدنيا غابة" للمطربة راندا حافظ حاجز المليون مشاهدة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الأسبوع الأول بعد طرحها، ونصف مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، ويشاركها فيها الغناء المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة وفرقة المدفعجية. أغنية "الدنيا غابة" كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا الذي شارك أحمد سعد وحسن الشافعي في أغنية "مامي كوسا"، وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبدالمنعم، والأغنية من إنتاج شركة "B.ICON"

يذكر أن آخر أعمال راندا حافظ كان ألبوم "أكتر وحدة مبسوطة"، من إنتاج شركة "روتانا" وضم 9 أغنيات، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم أمير طعيمة، وأحمد صلاح حسني، وأحمد إبراهيم، وأخرون.

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