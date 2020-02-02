فيديو وصور.. هكذا غنى هارى ستايل مع ليزو أغنيتها Juice فى ميامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم العالمى هارى ستايل الأنظار نحوه وذلك خلال مشاركته النجمة العالمية ليزو فى تقديم أغنيتها ""Juice، حيث ظهر هارى العضو السابق فى الفريق الغنائى الشهير "One Direction"، والذى حقق ألبومه الجديد نجاح fine line ملحوظ فور إطلاقه.
هاري و ليزو
وكان ظهور هارى مؤخرا فى حفل ليزو الذى أقيم فى ميامى بيتش وحضره عدد ضخم من محبي و عشاقي النجمة الشهيرة ، حيث صعد هارى ستايل علي المسرح وشارك ليزو الاستعراض الذي لاقي تفاعل مذهل وهو ما اثار ضجة عبر الـ media .
من جهة أخرى قرر النجم العالمى هارى ستايل أن يخاطب جمهوره، وذلك بعد إلغاء حفلة الضخم بشكل مفاجئ الذى كان من المقرر أن يحيه أمس فى ميامى وذلك قبل دقائق من بدء الحفل، حيث كشف السبب الرئيسي لهذه الخطوة ، و جاء تبريره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فكتب المغنى البالغ من العمر 26 عاما على صفحته الشخصية بموقع " تويتر " السبب وراء إلغاء الحفل، حيث كتب هارى "لكم أيها الموجودين فى ميامى، قيل لي إن هناك عاصفة شديدة في الطريق.. و الإدارة لن تسمح لنا بإقامة الحفل تحت أي ظرف من الظروف ، يرجى البقاء في أمان " ، ثم اضاف هاري ستايل : " لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة ، وأنا آسف.. أحبكم جميعا " .
من الحفل
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