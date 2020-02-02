شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. بدء بروڤات حفل "ليلة حب" بقيادة المايسترو "محمد عثمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ومن المقرر أن يضم الحفل 5 نجمات، مي فاروق وهلا رشدي وريم عز الدين وريهام عبد الحكيم وماريا لاحود، وبحضور عدد من النجوم منهم الفنان محمد محيي وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وفرقة الأصدقاء.

كما سيتم تكريم أبطال مسلسل "أم كلثوم" وأعضاء فرقتها الموسيقية، بحضور لفيف من الفنانين والاعلاميين.

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وكانت مى فاروق، وريهام عبد الحكيم، قد شاركتا عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية في حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية وأقيم الحفل فى يومين على مسرح أبوبكر سالم.

وتعتبر مي فاروق واحدة من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية، حيث بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وانضمت إلى كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وتتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب، وعندما التقت الجمهور أول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية لم تكن تجاوزت الثامنة من عمرها، وتجيد تقديم أغانٍ طربية عديدة لعمالقة الفن العربي، من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية، كما طرحت عددًا من الأغاني الخاصة وأغاني المسلسلات.