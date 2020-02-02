شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يوجه الشكر لتهنئات عيد ميلاده: جيل التسعينيات عجز أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد هنيدى، رسالة شكر لكل من هناه بعيد ميلاده الـ54، ونشر تغريدة له عبر حسابه بتويتر كتب قائلاً: "شكرًا لكل حبايبى اللى باركولى بعيد ميلادى، بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس أنه عجز".

وكان أول ظهور لهنيدى فى فيلم "إسكندرية ليه" للمخرج يوسف شاهين عام 1979 بدور صغير جداً، وظهر فى الفيلم كومبارس، ويعد هذا الفيلم من أهم الافلام فى تاريخ السينما المصرية وكان عمره وقتها 14 عاماً فى بداياته الفنية، حيث كان دائماً يسعى للوقوف أمام الكاميرا أياً كان الدور الذى يقدمه فتم اختياره وقتها كـ كومبارس بعد ما اختاره يوسف شاهين، وفى فيلم "يوم حلو ويوم مر" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، رشحه المخرج خيرى بشارة هنيدى ليصور مشهدا مع سيدة الشاشة فى آخر عام 1987، والذى عرض فى فبراير من عام 1988 وكانت الفرصة التى استغلها هنيدى ليثبت قدراته الفنية ويؤدى مشهد "مساعد المخرج" بتلقائية ويلفت إليه الأنظار.

وبعدها بدأ هنيدى فى الانتشار والتواجد حيث ظهر فى مشهد واحد فقط فى فيلم "بخيت وعديلة" مع الزعيم عادل إمام، وبعدها أتت فرصة مشاركته فى فيلم "إسماعيلية رايح جاى" مع الفنان محمد فؤاد ليسجل اسم هنيدى فى تاريخ السينما، وبعدها فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" الذى أحدث نقلة فى شكل الإيرادات بالسينما.

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وكثير لا يعرف أن نجم الكوميديا يعاني من فوبيا الأماكن العالية، ويرفض تصوير أى أعمال فى أماكن مرتفعة، حيث عانى كثيرًا أثناء تصوير فيلم "جاءنا البيان التالي" بسبب مشاهد الأكشن.

تزوج هنيدى من السورية عبير السرى، عام 1999، بعد قصة حب قصيرة حيث تعرف عليها في إحدى المناسبات الاجتماعية، وأُعجب بها وتقدم لها رسميًّا بعدها بأشهر عدة، واحتفلا بزواجهما في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن.

عاشا حياة زوجية مستقرة وأنجب منها فاطمة وفريد وأحمد، وأعلن من قبل أنه يشعر بالغيرة على زوجته ويحب الحياة الأسرية كثيرًا ويقدسها.