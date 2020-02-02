شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات من حديد لـ"جنيفر لوبيز" قبل استعراضها Super Bowl halftime والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة لها من داخل تحضيراتها لعرضها Super Bowl halftime show، المقرر له غداً في ميامي مع النجمة العالمية شاكيرا، ونشرت صورة لها من كواليس الاستعدادات عبر حسابها بانستجرام.

وعلى سياق متصل، تخطط النجمة العالمية جنيفر لوبيز و النجمة الكولومبية شاكيرا لتكريم لاعب كرة السلة الراحل كوبى براينت ، و ذلك خلال استعراضهما بـ Super Bowl halftime show و المقرر إقامته غد الأحد في ميامى، وخلال مؤتمر صحفي أقيم مؤخرا نقلته صحيفة revolt، ناقشت النجمتين بعض ما خططوا لتقديمه في الـ Super Bowl حيث كشفت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 50 عاما ) أن تكريم كوبي سيكون تكريم خاص سوف يعلق بأذهان كل متابعي هذا الحدث الضخم .

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بينما أضافت شاكيرا "سنتذكر جميعا كوبي يوم الأحد ونحتفل بالحياة والتنوع في هذا البلد " ،و استكملت شاكيرا كلامها : " أنا متأكدة مأنه سيكون فخور للغاية برؤية الرسالة التي نحاول أن نقدمها على المسرح في ذلك اليوم " .

من جهة أخرى كشفت القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام 9 فبراير الجاري أنها تخطط لتكريم نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت الذي توفي مؤخرا في حادث تحطم الطائرة ، و سيأتي التكريم خلال البث التلفزيوني لجوائز الأوسكار .

وفقد نعي براينت الملايين من عشاقه على إنجازاته التي لا مثيل لها في ملعب كرة السلة ، من جهه اخري كان كوبي أيضا منتج حائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه القصير " Dear Basketball " ، الذي كتبه و علق عليه صوتيا .