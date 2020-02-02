شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الغانم موزع فيلم "الفلوس" بالكويت: لم أعلن إيراداته وما نشر غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنتج والموزع الكويتي هشام الغانم أن كل الأخبار المنشورة على لسانه بخصوص فيلم "الفلوس" غير حقيقية تماماً، وعارية من الصحة، وأضاف أنه لم يدل بأى تصريحات حول أن فيلم "الفلوس" قد حقق ربع مليار جنيه إيرادات فى الدول العربية.

وذلك بعدما انتشرت أخبار على لسانه بأنه قد سبق وأعلن وصول الفيلم لهذا الرقم، مؤكداً أنه لم يصرح بالأمر فى هذا الشأن لأى جهة كانت، وبالتالى فقد أكد بأنه يكذب الخبر جملة وتفصيلا وكل المعلومات الواردة فيه.



هشام الغانم

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‎كما صرح الغانم بأنه يحتفظ بحقه وحق الشركة العالمية لتوزيع الأفلام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق من تجرأ عليه ونشر أخبارا كاذبة بدون استئذان منه.

جدير بالذكر أن عدداً من الجرائد والمواقع قد نشرت على لسان الغانم أن فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى قد حقق إيرادات بلغت نحو ربع مليار جنيه مصري خارج مصر مؤخراً خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع الغانم لنفي هذا الأمر تماماً.

وقد انطلق فيلم "الفلوس" داخل دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضي، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.