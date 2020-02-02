شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تنتهي من تصوير "بيضة دهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هنادي مهنا من تصوير مشاهدها خلال مسلسل "بيضة دهب"، والتي انشغلت بتصويره علي مدار الأسبوعين الماضيين، وهو العمل الذي تقوم ببطولته ومن المفترض أن يعرض علي إحدي المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل هنادي مهنا أيضاً تصوير مشاهدها في مسلسل "الفتوة" التي تشارك فيه بجانب مجموعة من النجوم أبرزهم بطل المسلسل النجم ياسرجلال، أحمد صلاح حسنى، مي عمر، احمد خالد صالح، كما يعتبر المسلسل أول عمل يجمع هنادي مهنا بـ أحمد خالد صالح بعدما أعلنا مؤخراً عن خطوبتهما.

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علي جانب آخر تشارك الفنانة هنادي مهنا في بطولة فيلم "بنات ثانوي" الذي يعرض حالياً في دور العرض، وقد حقق الفيلم ردود أفعال إيجابية للغاية فور طرحه بالسينمات، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، .. ويشارك في بطولته بجانب هنادي مهنا كلاً من جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

جدير بالذكر أن الفنانة هنادي مهنا نجحت خلال دراما رمضان الماضي في خطف الأنظار أثناء مشاركتها في ثلاثة أعمال دفعة واحدة جاءت عبر مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، ومسلسل "حكايتى" مع ياسمين صبري بالإضافة إلي مسلسل "بركة" الذى قام ببطولته عمرو سعد، وقد نجحت خلالهم في نيل ردود أفعال إيجابية.