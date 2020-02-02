"ميزة عدم التصدر.. وكان لازم نكسب".. كيف تفاعل الفنانون مع صعود الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: تفاعل عدد من نجوم الفن مع صعود النادي الأهلي إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. "الخليج 365" يستعرض بعض تعليقات الفنانين على المباراة والصعود. أحمد السعدني "كان لازم نكسب بس الحمدلله علي كده". إنجي علاء "ألف مبروك للنادي الأهلي الصعود بالرغم من الأجواء الموترة، وأهم حاجة الجمهور واللاعبين يرجعوا بالسلامة". Advertisements نبيل الحلفاوي "ميزة عدم تصدر الأهلي.. إننا ضمنا إن الفريقين المصريين مش هيتقابلوا في دور الًثمانية.. يعني فيه فرصة إن احنا الاتنين نطلع دور الأربعة إن شاء الله". صلاح السعدني "مبروووووك لصحابي وحبايبي وأهلي، مبروك من قلبي للنادي المصري *الأهلي*، ترجعوا بألف سلامة". ندى بسيوني "مبروك الصعود.. ربنا يسلم فريق الأهلي ويوصلنا بالسلامة" وتعادل الأهلي مع الهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ليصعد إلى دور الثمانية في المركز الثاني.

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