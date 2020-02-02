بسمة بوسيل في مراكش وياسمين صبري تلعب "اليوجا".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: بسمة بوسيل نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة" خلال تواجدها بمراكش في المغرب. حلا شيحة شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة "سيلفي" لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ زاد من جمالها. راندا البحيري نشرت الفنانة راندا البحيري صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية. روبي نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية، نظارة شمسية. سميرة سعيد Advertisements نشرت الديفا سميرة سعيد صورة، بالأبيض والأسود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال. عائشة بن أحمد نشرت الفنانة عائشة بن احمد صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. محمد رمضان نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بـ"بدلة" من اللون الأبيض ونظارة شمسية، وعلق: "أهلا فبراير". ناردين فرج نشرت المذيعة ناردين فرج صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال ونظارة شمسية. نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل من اللون الكحلي، مكشوفا من الظهر. ياسمين صبري نشرات الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمارس رياضة "اليوجا"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

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