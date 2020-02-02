فيديو| بكاء نانسي وإجبار حماقي ومفاجأة واللعب مع طفلة البسبوسة.. أبرز لقطات "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شهدت الحلقة الخامسة من مرحلة الصوت وبس من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc"، اليوم السبت، بكاء الفنانة نانسي عجرم ولعب حماقي مع طفلة مصرية، ومفاجأة لمتسابق عراقي، وغيرها.

"الخليج 365" يعرض لكم أبرز لقطات حلقة اليوم من البرنامج:

عبدالكريم السعدي

غنى المتسابق العراقي عبدالكريم السعدي، أغنية "ارجع علينا" للمطرب علي حاتم، ولم يلتف له أحد من أعضاء لجنة التحكيم.

وقررت إدارة البرنامج أن تقنع عبدالكريم أن يغني مرة أخرى، ليفاجئوه بحضور شقيقه الأكبر، الذي لم يراه منذ سنوات طويلة، وبالفعل قامت الفنانة نانسي عجرم من مقعدها وجلس مكانها شقيق المتسابق عبدالكريم، وضغط على زر الموافقة.

واحتضن الشقيقان بعضهما البعض، وبكيا، ما دفع الفنانة نانسي عجرم للبكاء.

أحمد خلوف

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غنى أحمد خلوف من سوريا موال "هالأسمر اللون" في مرحلة الصوت وبس، من حلقة اليوم.

وفور بداية غناء أحمد التف له الفنان اللبناني عاصي الحلاني، قائلا: "الله"، ثم قام الفنان محمد حماقي ليمسك يد الفنانة نانسي عجرم ويجبرها على الضغط على الزر الأحمر، ثم التف أيضا حماقي.

وقرر المتسابق السوري أحمد خلوف أن ينضم للفنان عاصي الحلاني، قائلا: "أكيد بختار عاصي".

فيروز

غنت الطفلة المصرية فيروز أغنية "بسبوسة"، ولم يلتف لها أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم، لكن بعد انتهاء الأغنية سألتها نانسي عن هوايتها في المنزل، وردت فيروز: "بلعب مع العرايس وبنعمل حفلة شاي".

وطلبت نانسي أن تلعب معها وتشرب شاي، وبالفعل أحضر فريق عمل البرنامج لعبة "المطبخ" و"عرائس"، وجلست نانسي وحماقي ليعبا معها، ويشربا الشاي.

معاذ عيسى

غنى معاذ عيسى من مصر، أغنية "عيلة تايهة" للفنان أحمد عدوية، وكانت نانسي عجرم هي أول من التفت له، ثم الفنان محمد حماقي، وعندما انتهى من الغناء سأله حماقي لماذا اخترت اللون الشعبي، ورد معاذ: "عشان ده بيفرح الجمهور زي ما هما فرحوا دلوقتي".