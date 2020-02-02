بصورة منذ الطفولة.. آسر ياسين يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان آسر ياسين شقيقه "إسلام" بعيد ميلاده، اليوم، ونشر صورة لهما في مرحلة الطفولة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق آسر على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا أجدع وألذ أخ في العالم".
يُذكر أن آسر ياسين يعرض له حاليا مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" عبر منصة "شاهد"، عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، ويشاركه البطولة منة شلبي وسوسن بدر وعبدالعزيز مخيون.
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