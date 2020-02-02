نشر ناشط مواقع التواصل الاجتماعي بدر الشمري مقطع فيديو عبر حسابه بـ ” سناب شات” يوجه فيه رسالة إلى نشطاء مواقع التواصل الذين تداولوا مقطع فيديو مسرب من داخل منزل الإعلامية الكويتية نهى نبيل وهي تقوم بتعنيف طفلها بألفاظ خادشة. وطلب الشمري من المتابعين عدم تداول المقطع لانه يعتبر انتهاك للخصوصية، حيث يعتبرجريمة كبري.

وأضاف الشمري أن الذي يحدث تعدى حدود ضريبة الشهرة، وأعداء النجاح ولكن ما يحدث حرام لاقتحام حرمات البيوت.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هكذا علق بدر الشمري على واقعة انتشار فيديو لـ نهى نبيل وهي تشتم ابنها بألفاظ خادشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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