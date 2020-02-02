من هو هذ الطفل الذي أصبح ممثلاً شهيراً؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للممثل المصري ​ياسر جلال​، وهو طفل أثناء مشاركته في المسلسل الديني "محمد رسول الله، حين كان يبلغ من العمر 12 عاماً، والتي ظهر بها بملامح مختلفة عن ملامحه الحالية.

ومن المعروف أن ياسر نشأ في أسرة فنية، فوالده هو المخرج الراحل أحمد جلال توفيق، وشقيقه الفنان رامز جلال.

من ناحية أخرى، يواصل ياسر تصوير مشاهده في مسلسل "الفتوة"، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويشاركه في بطولته مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، ورياض الخولي.

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