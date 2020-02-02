3 ممثلين مصريين نجو من فيروس كورونا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​محمد ممدوح​ أنه سافر مع فريق عمل فيلم "العارف"، والذي يقوم ببطولته الممثلين المصريين ​أحمد عز​ وأحمد فهمي، إلى دولة ماليزيا لتصوير بعض المشاهد هناك، وأنهم إنتهوا من التصوير وعادوا إلى مصر قبل يوم واحد من إنتشار ​فيروس كورونا​ في آسيا، وغلق كل المطارات هناك، وهو ما يعني نجاته هو وفريق العمل من الإصابة بالفيروس.

وقال ممدوح خلال مقابلة مع الإعلامي رامي رضوان، إنه قدّم العديد من الأعمال الفنية بمختلف أنواعها، ولكنه يفضل الأعمال الكوميدية مهما كانت صعبة.

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