كندة علوش: "هذه أنا وأنا حرة" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​كندة علوش​ أنها ليست في منافسة مع أحد، ولا ترغب في أن تكون أحسن من أحد، لأنها تتوق فقط للتطور، ولتكون أحسن مما كنت عليه سابقاً.

وكتبت علوش في صفحتها الخاصة عى أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "انا لست في منافسة مع احد.. اجري في سباق مع نفسي.. ليست لدي الرغبة في أن أكون أحسن من أحد ولا بأي شيء لا الشكل ولا الهيئة انا أتوق فقط للتطور لأكون أحسن مما كنت عليه سابقاً هذه أنا وأنا حرة".

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