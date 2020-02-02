عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما سوياً.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري ​عمرو دياب​ والممثلة المصرية ​دينا الشربيني​جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار صور لأحدث ظهور لهما سوياً في إحدى المناسبات.

من ناحية أخرى، يستعد دياب لطرح ألبومه الجديد "سهران"، يوم 12 شباط/فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يضم الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة، من بينها الأغاني التي قدّمها دياب لأول مرة في حفلاته مؤخراً، من بينها أغنية "عم الطبيب".

كما شوّق دياب محبيه لأغنية "هيعيش يفتكرني" من الألبوم الجديد، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

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