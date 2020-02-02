غادة نافع تكشف عدد زيجات والدها بعد ماجدة الصباحي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​غادة نافع​ تفاصيل جديدة عن حياة والديها الممثل المصري الراحل ​إيهاب نافع​ والممثلة المصرية ​ماجدة الصباحي​، مشيرة الى أن زواج والديها لم يستمر طويلا وكان مصيره الطلاق، وأضافت: "بابا كان وسيم وشقي وماما كانت بتغير عليه بس متبينش وبعد الطلاق اتجوز 13 مرة".

وقالت نافع في مقابلة مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، عبر برنامج "معكم" على قناة "CBC" المصرية، أن والدتها لم تتزوج إلا مرة واحدة فقط من أبيها إيهاب نافع، وكانت حريصة على أن تكون علاقتها قوية وجيدة بوالدها رغم الإنفصال بينهما.

وتابعت أن علاقة والديها حتى بعد الطلاق كانت جيدة، منوهة بأن والدها كان يصطحب زوجاته خلال زيارته إليهم في المنزل، وكانت والدتها تعاملهم بكل ود.

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