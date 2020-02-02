زياد برجي يبارك لـ نانسي عجرم على "قلبي يا قلبي"

ميرنا وليد - بيروت - بارك الفنان اللبناني ​زياد برجي​ للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، على أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي"، والتي طرحتها أمس.

وكتب برجي لنانسي، قائلاً: "مبروك نانسي على الأغنية الجديدة".

بدورها ردّت عجرم على برجي، وكتبت: "ومبروك إلك أغنيتك يا أحلى زياد".

وصوّرت نانسي الكليب مع المخرج رجا نعمة، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، وقد ظهرت نانسي في الكليب بإطلالة بسيطة كفتاة مغرمة، تعيش قصة حب جديدة.

يُذكر أن برجي كان قد طرح قبل أيام أغنية "أنا وياك" من فيلم "يوم إيه يوم لأ"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة، وميكساج إيلي بربر.

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