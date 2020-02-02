كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبير صبري تعيش حالة من السعادة مع ارتفاع نسبة مشاهدة "الأخ الكبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعيش الفنانة عبير صبرى، وسط أجواء تسيطر عليها حالة من السعادة بمناسبة إرتفاع نسبة المشاهدة لمسلسل "الأخ الكبير" الذى يتم عرضه الساعة 8 مساء كل يوم على قناة "سى بى سى".

وعبرت صبري، عن تلك الحالة من السعادة التى تعيشها الآن بشكل لافت للنظر بنشر مجموعة من صورها الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى متمنية النجاح للمسلسل الذى جاء توقيت عرضه مطلع عام جديد وصفته بأنه سيكون عام النجاح ان شاء الله والانطلاق نحو المزيد من الأعمال الفنية الناجحة.

مسلسل "الأخ الأكبر" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب وعبير صبرى دينا فؤاد وأيتن عامر.

وبدأت مؤخراً تصوير دورها فى الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" مع المخرج محمد النقلى، حيث تستكمل دورها الذى ظهرت به فى الجزء الثانى بعدما التحقت بأسرة العمل للظهور كضيفة شرف بعدما جسدت شخصية فتاة تعيش في القاهرة وتربطهما علاقة حب بمروان- مجدي كامل، الا أن دورها فى الجزء الجديد أصبح أحد أدوار البطولة.