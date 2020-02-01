شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية أحمد شيبة في مسلسل "ولاد امبابة" والتصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد شيبة ضمن أحداث مسلسل "ولاد امبابة" شخصية مطرب يصل إلى تحقيق حلمه بعد عدد من الصعوبات التى تواجهه فى البداية، ويخوض من خلاله التمثيل لأول مرة مشواره بعد تقديمه عددا من الأغانى فى الأفلام والمسلسلات، حيث يشارك فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" مع كل من الفنانة فريدة سيف النصر وسعد الصغير وشمس ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ونجوم فرق المهرجانات أوكا وارتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين تأليف أيمن بكرى إخراج حاتم صلاح الدين ويراهن شيبة على هذا الدور بقوة حيث يقدمه بشكل جديد ويفاجئ به جمهوره ومن المقررأن يبدأ تصويرأولى مشاهده خلال أيام ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل كما أكد فى تصريحات خاصة.

من ناحية أخرى طرح "شيبة"، مؤخراً تترمسلسل الأخ الكبير للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامرحجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، ويعرض المسلسل حاليا على قناة cbc.

مسلسل "الأخ الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدي دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".

Advertisements

كما يستعد أيضا شيبة لتسجيل أغنيتين الأولى من كلمات إيهاب عبد العظيم، من ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، والثانية من كلمات رضا المصرى، وألحان حسن دنيا، ومن المقرر أن يتم تسجيل أغانى بالأيام المقبلة.

يذكرأن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذي عرض بموسم رمضان الماضي بعنوان "سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، والمسلسل من بطولة من بطولة حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.