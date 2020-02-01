شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الطفولة.. تعرف على رسالة آسر ياسين لشقيقة في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم آسر ياسين، على توجيه رسالة لشقيقة إسلام ياسين في عيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما من فترة الطفولة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، قائلاً " كل سنة وأنت طيب يا أجدع وألذ أخ في العالم".

وظهر آسر وشقيقة إسلام في الصورة وهما محمولان على يد والدهما، اثناء فترة طفولتهما وهما يضحكان، ويظهر في الخلفية بحر وجبال، وسرعان ما حرصت والدتهما على كتابة تعليق على الصورة التي نشرها قائلة " حبايب قلبي ونور عيوني اللي بشوف بيهم الدنيا ربنا يحميكم ويحفظكم بحفظة ويطرح البركة فيكم ويخليكم لبعض ويخليكم لينا ويحبب فيكم كل خلقة وكل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي يا إسلام والعمر كله طيب يا قلبي ♥️".



تعليق والدة آسر ياسين

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ويخوض آسر ياسين بطولة مسلسل "النصابين" مع النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه فى سباق شهر رمضان المقبل، حيث أوشكت مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى على الانتهاء من معاينة أغلب أماكن التصوير، كما تجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات للفنانين المشاركين بجانب نيللى كريم وآسر ياسين.

"النصابين" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

مسلسل "النصابين" هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "اختفاء" مع المخرج أحمد مدحت.