شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نجوم يتنافسون على كليب «عيد الحب»..منهم عسيلي ومحمدمحيي وآمال ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عدد من المطربين تسجيل أغنيات سينجل جديدة لطرحها بمناسبة عيد الحب المقبل، وبالفعل يتواجدون داخل الاستوديوهات، بينما يعكف آخرون على اختيار أغانى جديدة، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرزالمطربين، الذين بدأوا في تحضيرات أغانى عيد الحب المقبل.

هانى شاكر

يستعد أمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر، لتحضيرأغنية سينجل جديدة بمناسبة عيد الحب، ولم يكشف تفاصيل أغنيته حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها.

محمد محيى

يستعد النجم محمد محيي لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "بتاع زمان" والتى يحمل اسم "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع الموسيقى محمد العشى، وميكس محمود عزت، وماسترأمير محروس.

استقر المطرب حكيم على طرح ألبومه "الراجل الصح" كاملا على "يويتوب" شهر فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب، والتى يتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين هما تامر حجاج، وعصام حجاج، ومحمد عبد المنعم، ومصطفي حسن، وعصام شعبان، أيمن الطويل، وهانى فاروق، وملاك عادل، وإسلام شبيسي، وزيزو فاروق، وأشرف البرنس، وباسم منير، وعبده سليم.

محمود العسيلى

سجل الفترة الماضية محمود العسيلى أغنية سينجل جديدة بعنوان "جنة تكفينا"، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب، على أن يتم طرحه في عيد الحب المقبل.

مى سليم

عقدت الفنانة مى سليم جلسات عمل مع أكثر من ملحن خلال الأيام الماضية لاختيار أغنية جديدة وتسجيلها لطرحها فى احتفالات الفلانتين خلال شهر فبراير المقبل، حيث قررت مى تقديم أغانى سينجل كل فترة للحافظ على التواجد بدلاً من الألبومات التى تستغرق وقتاً طويلاً.

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آمال ماهر

حالة نشاط فنى تعيشها الفنانة آمال ماهر حيث بدأت فى تسجيل ألبومها الغنائى الجديد، كما تستعد لإطلاق أغنية منفردة من الألبوم سينجل فى "عيد الحب 2020" بالإضافة إلى استعدادها لأحياء حفل غنائى كبير فى القاهرة لنفس المناسبة، ولم تكشف الفنانة آمال ماهر حتى الآن عن أى تفاصيل تخص ألبومها الجديد.

رامى صبرى

انتهى المطرب رامي صبري من تصوير كليب جديد، بعنوان"حياتي مش تمام" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموسيقي ومكس وماستر جلال الحمداوي.

وائل كفورى

سجل المطرب اللبنانى وائل كفورى أغنية "سينجل" جديدة لم يُكشَف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها في عيد الحب، وهى من كلمات منير بوعساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.

فارس

انتهى المطرب فارس، من تسجيل أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "عصبي"، تمهيدًا لطرحها بمناسبة أعياد الحب، الأغنية من كلمات وائل توفيق وألحان محمد قماح، ومن المقرر أن سيبدأ في التجهيز والتحضير لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.