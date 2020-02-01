فيديو| رغم عدم اختياره.. مفاجأة لمتسابق عراقي ونانسي تبكي في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بكت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الحلقة الخامسة من مرحلة الصوت وبس من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc.

وغنى المتسابق العراقي عبدالكريم السعدي، أغنية "ارجع علينا" للمطرب علي حاتم، ولم يلتف له أحد من أعضاء لجنة التحكيم.

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وقررت إدارة البرنامج أن تقنع عبدالكريم أن يغني مرة أخرى، ليفاجئوه بحضور شقيقه الأكبر، الذي لم يراه منذ سنوات طويلة، وبالفعل قامت الفنانة نانسي عجرم من مقعدها وجلس مكانها شقيق المتسابق عبدالكريم، وضغط على زر الموافقة.

واحتضن الشقيقان بعضهما البعض، وبكيا، ما دفع الفنانة نانسي عجرم للبكاء.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.