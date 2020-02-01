الفن في أسبوع| وفاة فنانة ووالدة آخر وحكم بحبس الفيشاوي وإيقاف علاء زينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة والدة محمود حافظ، ووفاة الفنانة اعتدال المصري، وتدهور الحالة الصحية لنادية لطفي، وسبب عدم مشاركة زينة في "مذكرات مراهقة"، وغيرها

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

40 صورة ترصد عزاء والدة الفنان محمود حافظ

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان محمود حافظ في والدته الحاجة هدى كشك، في قاعة مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.. إليكم التفاصيل

بعد مكالمة نجلاء فتحي.. بطرس دانيال يكشف سبب منع الزيارة عن نادية لطفي

طمأن بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الجمهور عن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، مؤكدًا إن حالتها مستقرة.. إليكم التفاصيل

صور.. أول ظهور لأحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه عامًا

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بصور له برفقة زوجته وابنتيهما، مع الفنان حسين فهمي، في أحد الأماكن العامة.. إليكم التفاصيل

ياسمين عبدالعزيز تنشر قصيدة "ولاد الناس" وأحمد العوضي يرد عليها

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من كتاب، عن قصيدة اسمها "ولاد الناس".. إليكم التفاصيل

نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" تطورات الحالة الصحية لمعتز التوني

Advertisements

أكدت الفنانة نهال عنبر، تعافي المخرج معتز التوني، من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، ودخل على أثرها المستشفى.. إليكم التفاصيل

سناء شافع: تزوجت 9 مرات وجمعت 3 نساء في عصمتي

قال الفنان الكبير سناء شافع، إنه يحترم المرأة، ففي طفولته علمه والده احترام المرأة، حتى أنه ضربه حينما رفع صوته على والدته في إحدى المرات.. إليكم التفاصيل

أشرف زكي يوقف الفنان علاء زينهم عن التمثيل ويحوله للتحقيق

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقاف الفنان علاء زينهم عن ممارسة التمثيل، وإحالته للتحقيق.. إليكم التفاصيل

فيديو| مصطفى شعبان يرد على تصريحات الزعيم عادل إمام بشأن "حتى لا يطير الدخان"

يخوض الفنان مصطفى شعبان، بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان" في دراما رمضان المقبل، وهو الدور نفسه، الذي قدمه الزعيم عادل إمام في الفيلم الذي يحمل الاسم ذاته.. إليكم التفاصيل

وفاة الفنانة اعتدال المصري.. والعزاء بـ"الحامدية الشاذلية"

توفيت يوم الجمعة الماضي، الفنانة اعتدال المصري.. إليكم التفاصيل

"كان عمرها 16 عامًا".. زينة: أهلي منعوني من المشاركة في "مذكرات مراهقة"

استعادت الفنانة زينة ذكرياتها مع أولى خطواتها في عالم التمثيل، عندما اختارتها المخرجة إيناس الدغيدي، لتلعب دور البطولة في فيلم "مذكرات مراهقة".. إليكم التفاصيل