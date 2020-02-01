محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
غنت الطفلة فيروز من مصر أغنية "بسبوسة"، في الحلقة الخامسة من مرحلة الصوت وبس، من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".
ولم يلتف لها أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم، لكن بعد انتهاء الأغنية سألتها نانسي عن هوايتها في المنزل، وردت فيروز: "بلعب مع العرايس وبنعمل حفلة شاي".
وطلبت نانسي أن تلعب معها وتشرب شاي، وبالفعل أحضر فريق عمل البرنامج لعبة "المطبخ" و"عرائس"، وجلست نانسي وحماقي ليعبوا معها، ويشربا الشاي.
وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| لم يلتفتوا لها وشربوا معها الشاي.. طفلة مصرية تغني "بسبوسية" في "The voice kids" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.