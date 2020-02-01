فيديو| لم يلتفتوا لها وشربوا معها الشاي.. طفلة مصرية تغني "بسبوسية" في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنت الطفلة فيروز من مصر أغنية "بسبوسة"، في الحلقة الخامسة من مرحلة الصوت وبس، من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".

ولم يلتف لها أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم، لكن بعد انتهاء الأغنية سألتها نانسي عن هوايتها في المنزل، وردت فيروز: "بلعب مع العرايس وبنعمل حفلة شاي".

وطلبت نانسي أن تلعب معها وتشرب شاي، وبالفعل أحضر فريق عمل البرنامج لعبة "المطبخ" و"عرائس"، وجلست نانسي وحماقي ليعبوا معها، ويشربا الشاي.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.