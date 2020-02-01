فيديو| متسابقة مصرية تخذل عاصي الحلاني في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنت المتسابقة مريم حنفي من مصر أغنية "يوم ليك ويوم عليك"، للفنانة الراحلة ذكرى، في الحلقة الخامسة من مرحلة الصوت وبس من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".

والتف لها جميع أعضاء لجنة التحكيم، كان عاصي الحلاني هو أول من يلتف لها وعلق: "الله على صوتك، وأنا أول واحد حسيت فيكي، أول واحد برمت لك وأنتي وضميرك يا مريم".

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وقالت نانسي :"إنتي لازم تكوني بفريقي"، كما علق حماقي :"صوتك أكبر من سنك، وأوعي ما اخترتنيش".

وفضلت مريم أن تختار الفنان محمد حماقي لتنضم لفريقه، وتخذل عاصي الذي أول من التف لها.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.