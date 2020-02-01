فيديو| حماقي يجبر نانسي للالتفاف لمتسابق سوري.. وعاصي: "مثلك يحافظ على التراث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في الحلقة الخامسة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids”، المعروض على شاشة "Mbc"، غنى أحمد خلوف من سوريا موال "هالاسمر اللون" في مرحلة الصوت وبس، من حلقة اليوم.

وفور بداية غناء أحمد التف له الفنان اللبناني عاصي الحلاني، قائلا: "الله"، ثم قام الفنان محمد حماقي ليمسك يد الفنانة نانسي عجرم ويجبرها على الضغط على الزر الأحمر، ثم التف أيضا حماقي.

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وعلق عاصي: "بنبسط لما بشوف مثلك وصغر سنك وإحساسك عالي ويحافظ على التراث"، وأخدت عقلي"، وعلق حماقي: "أنت خطفت قلبي مش"، كما علقت نانسي: "أنت كأنك تغني من 20 سنة.

وقرر المتسابق السوري أحمد خلوف أن ينضم للفنان عاصي الحلاني، قائلا :"أكيد بختار عاصي".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.