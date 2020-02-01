نبيل الحلفاوي يوضح سبب تشكيل الأهلي والدفع بأيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل الأهلي في مباراة الهلال السوداني، التي تقام بعد قليل، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي: "واضح أن فايلر مركز على التأمين الدفاعي على الأقل في الشوط الأول، وخاصة بالنسبة للجبهة اليسرى للأهلي، عاوز ظهير أيسر دفاعي لا يتقدم، ربما نرى في الشوط الثاني بادجي ووليد سليمان، خاصة إن تقدم الهلال".

Advertisements

وأضاف، ردا على سؤال أحد متابعيه عن ضرورة وجود أحمد فتحي، الذي خرج من قائمة المباراة مصابا: "من اليمين ممكن الظهير يتقدم. محمد هاني. لكن في الشمال لازم يثبت".

ويحتاج الأهلي لتفادي الهزيمة للصعود إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي بتشكيل: "محمد الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، أجايي، مروان محسن".