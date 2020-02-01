وفاة جدة زوجة الفنان محمد علي رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان محمد علي رزق منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن وفاة جدة زوجته، اليوم. وكتب محمد علي رزق: "البقاء لله وحده توفيت جدة زوجتي، ووالدة حمايا السيد عادل علي فهيم، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة". وشارك رزق، مؤخرا، في مسلسل "شبر مية"، إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندا موسى، نهى عابدين، ثراء جبيل، حنان سليمان، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت .

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