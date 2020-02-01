محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:
بدأ فريق عمل مسلسل "بـ100 وش" تصوير أولى مشاهد العمل، اليوم.
ونشرت الصحفة الرسمية للشركة المنتجة للمسلسل "العدل جروب"، صورة "كلاكيت"، عبر موقع "إنستجرام".
وعلقت الصفحة :"اليوم بداية تصوير مسلسل بـ100 وش، بطولة الفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، يعرض رمضان 2020".
يذكر أن المسلسل تم تغيره لـ"100 وش"، بعد أن كان اسمه "النصابين".
كانت هذه تفاصيل خبر كان اسمه "النصابين".. بدء تصوير "بـ100 وش" لنيللي كريم وآسر ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.