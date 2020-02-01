كان اسمه "النصابين".. بدء تصوير "بـ100 وش" لنيللي كريم وآسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

بدأ فريق عمل مسلسل "بـ100 وش" تصوير أولى مشاهد العمل، اليوم.

ونشرت الصحفة الرسمية للشركة المنتجة للمسلسل "العدل جروب"، صورة "كلاكيت"، عبر موقع "إنستجرام".

وعلقت الصفحة :"اليوم بداية تصوير مسلسل بـ100 وش، بطولة الفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، يعرض رمضان 2020".

يذكر أن المسلسل تم تغيره لـ"100 وش"، بعد أن كان اسمه "النصابين".