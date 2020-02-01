تراند اليوم : نانسي عجرم تقدم 5 آلاف دولار.. ماذا فعلت عائلة " الموسي"

وذكر موقع جسر الإخباري عن أحد المصادر أن المستشفى الذي يحتفظ بجثة الموسى، سبق وأن طالب العائلة بالمبلغ ذاته لقاء تسليمهم الجثمان لنقله إلى بلاده.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة زاهر حجو المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، بالإضافة إلى عضوية كل من رئيسي الطب الشرعية في دمشق وحمص.
يذكر أن حجو كان قد انتقد في وقت سابق تقرير الطب الشرعي اللبناني، منوها أنه غير مهني.
وأضاف حينها أنه سيطلب من القضاء السوري فحص جثة الموسى، الذي قتله زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في منزلها، وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله، واصفا تقرير الطب الشرعي اللبناني، بـ " المخجل".
وكانت عائلة الموسي قد أعربت رغبتها بالتعجيل بإجراءات الدفن فور وصول جثمان نجلها إلى مسقط رأسه في سوريا.
من جانبه اتهم الفنان العراقي روني داوود، نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه في أغنية «قلبي يا قلبي» الجديدة.
ونشر روني داوود، مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك يوضح من خلاله كيفية قيام نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه، وسرقة الأغنية، وعلق قائلًا: «أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن وإليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو.