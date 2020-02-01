تراند اليوم : شاهد.. فيديو رقص شرقي لفنانة شهيرة وتعلق: اسد مكان جواهر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة ميس حمدان، وهي ترقص ببطن مشكوفة.

وأثارت الفنانة الجدل وتصدرت مؤشرات البحث على جوجل بالمملكة بعد ساعات من نشر فيديو لها وهي ترقص، وتوجه رسالة تأييد للراقصة الروسية جوهرة.

ونشرت ميس حمدان، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وعلقت قائلة: «عاش يا نسر .. عندي يوم في الاسبوع بعمل رياضه على مزيكا عربي وارقص بلدي اكسر فيه ملل الجيم و بحرق كالوريززز كتير عشان الحركه سريعه».

وتابعت : «بس معنديش مشكله لو جوهره اعتذرت عن فرح اروح اسد مكانها مع مراعاه فرق التضاريس .. صحابي عايزني أدي دروس و ماله اهو كله برتقال».