بالفيديو: بوسي شلبي تجمع فيفي عبده وأحلام وبوسي في الرياض

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة ومقاطع فيديومن خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.

وظهرت بوسي شلبي في الصور والفيديو برفقة الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة بوسي والفنانة فيفي عبده من الرياض. وعلقت الفنانة سمية الخشاب على الصورة قائلة :”قمرات ما شاء الله عليكم” . وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها.

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