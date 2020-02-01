بالفيديو: نور الغندور تتعرض لإصابة مفاجئة أثناء إذابة الفيلر من شفتيها

كشفت الفنانة نور الغندور عن تعرضها لإصابة مفاجئة أثناء إذابتها للفيلر من شفتيها، من أجل استعدادها لتصوير دورها في مسلسل “دفعة بيروت” المنتظر عرضه في رمضان 2020.

وقالت نور الغندور لمتابعيها على سناب شات أنها تستخدم فلتر أثناء التصوير، حتى تخفي الكدمة الموجودة على شفتها السفلية، مشيرة إلى أنها خضعت لإذابة الفيلر من الشفاه نظراً لاستعدادها تصوير دورها في مسلسل “دفعة بيروت” الذي يعكس حقبة الستينيات.

وأضافت نور الغندور أن أثناء إذابتها لفيلر شفتيها تحركت فجأة، مما عرضها لإصابة في شفتها السفلية نتج عنها كدمة تزعجها بشدة، وتدفعها لمحاولة إخفائها أثناء التصوير.

وكانت نور الغندور تعرضت لانتقادات قاسية بسبب شكل شفتيها بعد ظهورها بدون مكياج في فيديو نشرته على سناب شات، حيث أكد لها الكثيرون أنها بالغت في حقن الشفاه بمادة الفيلر فأصبح مظهرها غريباً.