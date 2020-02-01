بعد ساعات من عقد قرانها بمهر مليون ريال.. بدور البراهيم تغادر مطار الملك فهد الدولي من الصالة الملكية

كشفت الفاشنيستا بدور البراهيم، عن مغادرتها للمملكة صباح اليوم، بصورة من داخل الطائرة بعد ساعات عن إعلانها عقد قرانها بمهر بلغت قيمته مليون ريال.

وتظهر الصورة تواجد بدور على متن الدرجة الأولى الفخمة بطيران الإمارات، قبيل السفر من مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرق المملكة.

ولم يتضح ما إذا كانت بدور متجهة إلى دبي فقط أم أنها ستنتقل من هناك إلى وجهة أخرى من الوجهات الكثيرة التي يصلها طيران الإمارات.

يذكر أن بدور أعلنت عبر حسابها في ”سناب شات“، مساء الخميس، عن عقد قرانها، مقابل مهر مرتفع قيمته مليون ريال.