شاهد: والدة مريم حسين توجه رسالة للشامتين بحبس ابنتها

أكدت والدة الفنانة المغربية مريم حسين، أن ابنتها مظلومة ووجهت رسالة للشامتين قالت فيها إنهم راضون بقضاء الله وسيكون النصر حليفها.

وكتبت أم مريم عبر حسابها على “سناب شات” رسالة نقلتها صفحات فنية قالت فيها: “الله ينصرك يا قرة قلبي على الشامتين، الله المستعان الحمد لله ربي ما يسد باب ينفتح ببان الله ينصر بنتي على كل من ظلم بنتي غدا يبان الحق بإذن الله اللهم لك الحمد”.

وأضافت: “اللي جالس يشمت في بنتي اقول له إحنا مؤمنين وراضين بحكم الله ارتاحوا الأمور طيبة والحمد لله وأنا أم مريم أقول لكم يا جالسين تشمتون والله إحنا مؤمنين وراضين لكن أقول وارجع بنتي مظلومة”.

وقبل أيام أصدرت محكمة جنح دبي حكمها بشكل نهائي غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وسجنها 3 أشهر وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.