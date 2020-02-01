بسبب المقطع الخادش.. نهى نبيل تهاجم محطة فضائية شهيرة وتهدد بمقاضاتها

أثارت تغريدة نشرتها قناة إل بي سي الفضائية اللبنانية، اليوم السبت، غضب الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، التي شنت هجوما حادا على القناة ووصفت محتواها بالخادش للحياء.

وكانت القناة اللبنانية قد نشرت خبرا تحت عنوان: ”تعنيف نهى نبيل لابنها.. كاميرات المراقبة ترصد الوجه الآخر للفاشينيستا الكويتية“.، فيما ردت الفاشينستا الكويتية، على تغريدة القناة اللبنانية، وكتبت “وين الألفاظ الخادشه للحياء؟؟ والله سنين طويلة ومحطتكم وقنواتكم تبث برامج ومسلسلات وأخبار خادشة للحياء والذوق العام!”.

وتابعت، في حسابها على موقع تويتر: ”محطة بحجمكم المفروض تتحرى الدقة و تأخذ المعلومة من مصدرها بدل الأخذ بفيديوهات مدلسة وغير صحيحة! يا عيب الشوم!! و سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدكم!“.

وكانت نهى نبيل قالت في وقت سابق إنها ستلجأ للقضاء للحصول على حقها من مسربي مقطعها المسيء لطفلها، مؤكدة أن ما حدث انتهاك لخصوصيتها وحرمة بيتها.