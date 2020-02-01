حسين الجسمي يوجه رسالة جديدة بعد تأكيد القبض على مريم حسين

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي رسالة جديدة بعد إعلان القبض على الفنانة المغربية مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بحبسها لمدة شهر ثم إبعادها عن الإمارات بتهم هتك العرض والسب والشتم في قضيتها مع الإعلامي صالح الجسمي شقيق الأول.

وجاء في تعليق الفنان الجسمي:” من كان في نيته سوء لنا، فلا تجمعنا به يا الله، لا صدفة ولا حلما ولا واقعا”، لكن الجمهور اعتبره إشارة قوية من الأول بعد حسم قضية شقيقه.

وكان متابعون تعاطفوا مع مريم حسين قد طالبوا الفنان حسين الجسمي بالتدخل ليساعد الفنانة ويدعوا شقيقه للتنازل على القضية، من بينهم الفنانة أحلام، إلا أن الجسمي خرج في تعليقه الأول بالقول: ” الاحترام تربية وليس ضعف”.

واعتبر الجمهور أن الرسالة الأولى نشرها الفنان بعد حديث دار بين الفنانة أحلام والإعلامي صالح الجسمي؛ إذ طالبت الأولى من الأخير أن يقبل اعتذار مريم حسين وأن يشبه شقيقه حسين الجسمي الذي أشادت بأخلاقه وباحترامه، لكن حسين الجسمي أراد أن يؤكد أن الهدوء والاحترام اللذين يتحلى بهما ليسا من باب الضعف بل أساسه التربية كما جاء في رسالته.

وأكد الإعلامي صالح الجسمي أمس الجمعة أنه تم إلقاء القبض على الفنانة مريم حسين وأنها أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وأوضح الإعلامي أنه لم يكن يتمنى أن يصل الأمر لهذه الدرجة، إلا أنه مضطر لفعل ذلك، كي يأخذ كل ذي حق حقه، متمنيا عدم الحديث في هذا الأمر مجددا، ووجه الشكر لدولة الإمارات، والشرطة والنيابة ومحاكم دبي، وكل من ساعده في تلك القضية وتنفيذ القانون.