فيديو .. يحيى علاء يطرح برومو قرَّب تعالى

طرح الفنان يحيى علاء برومو كليبه الجديد، والذي يحمل اسم قرب تعالي، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ومن المقرر طرح كليب قرب تعالي، يوم الاثنين الموافق 3 من شهر فبراير المقبل، في تمام Advertisements الساعة الثامنة مساءً. الساعة الثامنة مساءً. يذكر أن الفنان يحيى علاء طرح مؤخرًا أغنية بعنوان قلبي داب، وهي من كلمات محمد السيد، ويحيي علاء، وألحان يحيى علاء، وتوزيع فادي هارون، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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